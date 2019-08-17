Официальный сайт РФС сообщает, что произошли изменения в назначении арбитров на матчи 6-го тура РПЛ. На встрече «Спартак» — ЦСКА будет работать Сергей Карасев вместо Алексея Еськова, который получил травму. Игра пройдет 19 августа на стадионе «Открытие Арена».

Обновленный состав выглядит так:

судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

Отмечается, что на матче «Динамо» — «Локомотив» (18 августа) вместо Сергея Карасева функции резервного судьи будет выполнять Сергей Иванов.

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