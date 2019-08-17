РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Карасев обслужит дерби «Спартак» — ЦСКА вместо Еськова

12:13
Теги:

Официальный сайт РФС сообщает, что произошли изменения в назначении арбитров на матчи 6-го тура РПЛ. На встрече «Спартак» — ЦСКА будет работать Сергей Карасев вместо Алексея Еськова, который получил травму. Игра пройдет 19 августа на стадионе «Открытие Арена».

Обновленный состав выглядит так:

судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

Отмечается, что на матче «Динамо» — «Локомотив» (18 августа) вместо Сергея Карасева функции резервного судьи будет выполнять Сергей Иванов.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Спартак — ЦСКА

Опрос

проголосовало: 14075
Все опросы
Кто фаворит дерби "Спартак" - ЦСКА в 6-м туре РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210357

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
27
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир