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Сегодня, 18:18

Канчельскис заявил, что «Спартак» ничего не выиграет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что «Спартаку» не стоит надеяться на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Мне «Спартак» вообще не интересен! Нереально, чтобы они обошли «Зенит». Что все нянчатся с этим «Спартаком»? Они же как дети, все время плачутся: ой, нас обидели. Детский сад! Выигрывайте, как было при Романцеве, тогда никто не плакался. А сейчас плачутся, будто у них игрушку в песочнице отняли. У них все виноваты, кроме них самих. Ничего у «Спартака» не будет, они ничего не выиграют. Не надо питать иллюзий. «Зенит» станет чемпионом, а «Спартак», может быть, даже второе место не займет. «Спартак» не станет чемпионом, пусть даже не думают об этом! Шансов у них нет», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://legalbet.ru/news/kanchelskis-mne-spartak-voobshe-ne-interesen-oni/
Андрей Канчельскис
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ФК Спартак (Москва)
10
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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