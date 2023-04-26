Канчельскис: «Ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективных российских футболистах.

«Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании. Какой смысл дергаться и пробовать свои силы в сильных европейских чемпионатах, если здесь все есть? Поэтому ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят. Но тут выбор каждого, что для него важнее: заработать или поиграть в настоящий футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

В текущем сезоне Арсен Захарян провел за «Динамо» 21 матч в чемпионате России, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. На счету Сергея Пиняева 17 игр за «Крылья Советов» и «Локомотив», в которых он отметился 4 мячами и 1 результативной передачей.