Камоцци о трансфере Медины в «Спартак» из ЦСКА: «Это отличный переход на бумаге»
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал «СЭ» покупку красно-белыми полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
«Переход Хесуса Медины в «Спартак» — это отличный переход на бумаге. Но посмотрим, что будет на поле. Стоит ли Медина 6 миллионов евро? Думаю, что сейчас такая цена на него обоснована», — сказал Камоцци «СЭ».
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.
«Спартак» объявил о трансфере Медины в понедельник, 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.
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