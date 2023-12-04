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Сегодня, 12:10

Калешин призвал запретить агентов в российском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин призвал запретить агентов в российском футболе.

«Что нужно сделать, чтобы российский футбол перестал деградировать? Первое — запретить паразитов! Это агенты! Полный запрет агентской деятельности. Игроками могут владеть только клубы и школы. Агенты — присоски, которые сосут деньги в российском футболе. Их нужно отцепить. Что производит агент? Я до сих пор не понимаю. Футболист должен прислушиваться к родителям и семье. Клуб инвестирует деньги в футболиста, а паразиты-агенты пытаются нажиться на людях. Если закрыть агентов, я вас уверяю, через год не будет ни одного лимита в России — ни на легионеров, ни на молодых. Кто лоббирует паспортистов? Когда один раз дал слабину, ты все время будешь к кому-то обращаться. Ты должен сам решать проблему! Когда мы снимаем нагрузку c игроков, делаем их слабыми. Комфорт в юном возрасте — плохо! Должны быть жесткие, плохие условия в начале карьеры, чтобы только сильные шли дальше, и сильнейшие будут играть!» — приводит слова Калешина «РБ Спорт».

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 по ноябрь 2023 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kaleshin-agenty-prisoski-kotory-e-sosut-den-gi-zapretit-parazitov/
Футбол
РПЛ
Евгений Калешин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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 16 1 5
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