Как ничья в матче «Спартак» — «Локомотив» повлияла на расклады турнира в Катаре
Перед заключительным туром Кубка «Париматч Премьер» ситуация такова, что любой из участников еще способен занять первое место.
Турнирная таблица:
|
|
И
|
В
|
Вп
|
Пп
|
П
|
М
|
О
|
1 «Спартак»
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3-2
|
4
|
2 «Ростов»
|
2
|
1
|
0
|
0
|
1
|
4-3
|
3
|
3 «Локомотив»
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2-2
|
3
|
4 «Партизан»
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
2
Оставшиеся матчи:
8 февраля. «Спартак» — «Партизан» (14.00)
9 февраля. «Ростов» — «Локомотив» (18.00)
В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице определяются по следующим критериям:
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
— по результатам игр между собой.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места определяются жребием.
«Спартак» выиграет турнир, если:
— победит «Партизан» в основное время в последнем туре;
— победит «Партизан» в серии пенальти, но при этом «Ростов» не обыграет «Локомотив» в основное время;
— уступит «Партизану» по пенальти, а «Ростов» проиграет «Локомотиву» в серии 11-метровых. В таком случае красно-белые будут выше железнодорожников по лучшей разности мячей.
«Ростов» выиграет турнир, если:
— обыграет «Локомотив» в основное время, а в матче «Спартак» — «Партизан» за 90 минут не выявится победитель;
— возьмет верх над «Локомотивом» в серии пенальти, а «Спартак» не наберет больше одного очка во встрече с «Партизаном», но при этом сербы не должны обыграть красно-белых в основное время с преимуществом в три и более мяча.
«Локомотив» выиграет турнир, если:
— победит «Ростов» с перевесом как минимум в два мяча, а «Спартак» не выиграет в основное время «Партизан»;
— победит «Ростов» с разницей в один мяч, но при этом забьет больше, чем «Спартак» в ворота «Партизана» в случае ничьей между москвичами и сербами;
— обыграет «Ростов» в серии пенальти, а «Спартак» не наберет больше одного очка против «Партизана», но при этом сербы не должны обыграть красно-белых в основное время с преимуществом в три и более мяча.
«Партизан» выиграет турнир, если:
— обыграет «Спартак» с разницей в три и более мяча, а «Ростов» и «Локомотив» сыграют вничью в основное время. (Денис Аль-Юсифи)