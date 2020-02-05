Перед заключительным туром Кубка «Париматч Премьер» ситуация такова, что любой из участников еще способен занять первое место.

Турнирная таблица:

И В Вп Пп П М О 1 « Спартак» 2 1 0 1 0 3-2 4 2 « Ростов» 2 1 0 0 1 4-3 3 3 « Локомотив» 2 0 1 1 0 2-2 3 4 « Партизан» 2 0 1 0 1 2-4 2

Оставшиеся матчи:

8 февраля. «Спартак» — «Партизан» (14.00)

9 февраля. «Ростов» — «Локомотив» (18.00)

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице определяются по следующим критериям:

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

— по результатам игр между собой.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места определяются жребием.

«Спартак» выиграет турнир, если:

— победит «Партизан» в основное время в последнем туре;

— победит «Партизан» в серии пенальти, но при этом «Ростов» не обыграет «Локомотив» в основное время;

— уступит «Партизану» по пенальти, а «Ростов» проиграет «Локомотиву» в серии 11-метровых. В таком случае красно-белые будут выше железнодорожников по лучшей разности мячей.

«Ростов» выиграет турнир, если:

— обыграет «Локомотив» в основное время, а в матче «Спартак» — «Партизан» за 90 минут не выявится победитель;

— возьмет верх над «Локомотивом» в серии пенальти, а «Спартак» не наберет больше одного очка во встрече с «Партизаном», но при этом сербы не должны обыграть красно-белых в основное время с преимуществом в три и более мяча.

«Локомотив» выиграет турнир, если:

— победит «Ростов» с перевесом как минимум в два мяча, а «Спартак» не выиграет в основное время «Партизан»;

— победит «Ростов» с разницей в один мяч, но при этом забьет больше, чем «Спартак» в ворота «Партизана» в случае ничьей между москвичами и сербами;

— обыграет «Ростов» в серии пенальти, а «Спартак» не наберет больше одного очка против «Партизана», но при этом сербы не должны обыграть красно-белых в основное время с преимуществом в три и более мяча.

«Партизан» выиграет турнир, если:

— обыграет «Спартак» с разницей в три и более мяча, а «Ростов» и «Локомотив» сыграют вничью в основное время. (Денис Аль-Юсифи)