Как голосовал Антон Хазов при определении лучшего игрока России

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Тренер «Нижнего Новгорода» Антон Хазов поставил на первое место нападающего «Зенита» Малкома.

Также в его пятерку вошли: Федор Чалов (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Лукас Вера («Оренбург»), Клаудиньо («Зенит»).