"Как будто ты вышел на войну". Дивеев - о матче со "Спартаком"

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что его команда показала великолепную игру в матче 22-го тура премьер-лиги против "Спартака" (2:0). Он также сравнил это дерби с войной.

- Игра была великолепная. Понравилась мне самому, наверное, понравилась и болельщикам, - приводит слова Дивеева официальный сайт ЦСКА. - В первом тайме не все получалось, и тренеры указали нам на то, что нужно поменять в игре. Во второй половине забили быстрый гол, и "Спартак" потерялся. Потом забили и второй.

Ощутил ли я градус противостояния? Да, это было видно и по сопернику. Как будто ты вышел на войну. Бьют все если не в мяч, то в ногу. Впечатления самые хорошие. Все было супер! Решающий момент в матче? Когда мы выходили на второй тайм. Сразу забили, "Спартак" чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 40 очков.

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