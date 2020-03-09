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Ивелин Попов: «Ростов» запросто мог получить и 3:3, это было бы очень печально»

17:24
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Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов заявил, что секундная потеря концентрации чуть было не стоила его команде двух очков в игре с ЦСКА.

— Матч получился с большими перепадами, несмотря даже на двойное большинство...

— В целом, думаю, неплохой матч провели. Но в концовке конечно были тревожные моменты — на доли секунды теряем концентрацию, и пожалуйста, пенальти уже в наши ворота. Запросто могли получить и 3:3, и это было бы очень печально, потому что иметь на два игрока больше и не выиграть — очень неприятно.

— ЦСКА сумел организовать угрозы даже в двойном меньшинстве и после выматывающего матча со «Спартаком»...

— Когда было 3:1, все в принципе было у нас под контролем. Мы катали мяч и создавали моменты. Вот когда пропустили второй, это конечно их окрылило и они побежали забивать третий. Обычная психология.

— В раздевалке как-то поддержали Осипенко, у которого дебют на этом стадионе получился с автоголом?

— Все хорошо, что хорошо заканчивается. (Юрий Плохотниченко)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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