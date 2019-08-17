Капитан «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями после матча 6-го тура премьер-лиги с грозненским «Ахматом» (0:0). Защитник заявил, что не имеет претензий к сопернику и находит причину неудачи в игре своей команды

— Что скажете о судействе?

— Игроки не комментируют это. В первую очередь надо смотреть на свой футбол. Очень энергозатратная игра. Поздравляю соперника, они заслужили эту ничью. «Ахмат» тоже недоволен судейством, но у нас в этом плане ситуация была еще хуже. С этим противником всегда тяжело играть, но мы продолжаем идти дальше.

— Тяжело, когда соперник тянет время?

— Это их право. На поле на подобное может повлиять только один человек — судья. Когда ты с самого начала матча остаешься вдесятером, ты хочешь сохранить нулевой счет, это логично. К сопернику вообще нет претензий. Остальное вы видели сами.

— Вы радовались удалению или сожалели, что мяч не был засчитан?

— В моем понимании это чистый гол. Самое важное в футболе — забитый мяч. Но, наверное, судья поступил по правилам. (Артем Рябовол)