Иван Обляков: "ЦСКА подойдет во всеоружии к игре со "Спартаком"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после ничьей с "Уфой" в матче 21-го тура премьер-лиги (2:2) заявил, что его команда бросила играть в концовке встречи, когда пропустила два мяча. Он также добавил, что армейцы подойдут во всеоружии к дерби со "Спартаком", которое пройдет 6 апреля на стадионе "Открытие Арена".

- Не знаю, что произошло в концовке, - сказал Обляков в интервью клубной пресс-службе. - Играли 85 минут, а потом бросили. Даже не знаю, что сказать. Как-то не верится даже, что такое возмонжо. Но, к сожалению, это случилось.

Голевой пас? Это не важно. Главное было - три очка. Не получилось этого сделать. Будем двигаться дальше. Все будет хорошо, в дальнейшем исправим ситуацию. На дерби будет совсем другой настрой. Подойдем к поединку во всеоружии.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков.

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