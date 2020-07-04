Иван Обляков: «Ахмат» набрал хороший ход, но победа в дерби дала ЦСКА положительные эмоции"
10:40
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
— «Ахмат» набрал хороший ход после рестарта чемпионата, так что будет нелегко, — цитирует пресс-служба ЦСКА Облякова. — Но победа в дерби подарила нам положительные эмоции, постараемся вновь набрать три очка и продолжить борьбу за более высокие места.
? #АхматЦСКА— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 4, 2020
? #РПЛ
? 20:30 мск
? Ахмат Арена
? Матч Премьер pic.twitter.com/vCyiwvz31I
Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится в субботу, 4 июля, начало — в 20.30 по московскому времени.
Следующий матч
20:30 04/07/2020
+4 =3 -19 (14 - 45)
6.28
6.22
6.16
Травмы и дисквалификации
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
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