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Иван Обляков: «Ахмат» набрал хороший ход, но победа в дерби дала ЦСКА положительные эмоции"

10:40
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

— «Ахмат» набрал хороший ход после рестарта чемпионата, так что будет нелегко, — цитирует пресс-служба ЦСКА Облякова. — Но победа в дерби подарила нам положительные эмоции, постараемся вновь набрать три очка и продолжить борьбу за более высокие места.

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится в субботу, 4 июля, начало — в 20.30 по московскому времени.

Следующий матч

Место: 13 | Очки: 27
Ахмат
В Н В П П
20:30 04/07/2020
- : -
+4 =3 -19 (14 - 45)
Место: 5 | Очки: 40
ЦСКА
В Н П П Н
3.25 3.20 2.35 Сделать ставку
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
В. Анхель
5.89
О. Роши
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Б. Бериша
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Н. Влашич
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И. Акинфеев
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Мариу Фернандес
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Д. Глушаков
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Б. Бериша
Мариу Фернандес
К. Бистрович
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А. Дзагоев
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