Иван Обляков: «Ахмат» набрал хороший ход, но победа в дерби дала ЦСКА положительные эмоции"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

— «Ахмат» набрал хороший ход после рестарта чемпионата, так что будет нелегко, — цитирует пресс-служба ЦСКА Облякова. — Но победа в дерби подарила нам положительные эмоции, постараемся вновь набрать три очка и продолжить борьбу за более высокие места.

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится в субботу, 4 июля, начало — в 20.30 по московскому времени.