Батраков — о первой части сезона в РПЛ: «А это точно «Зенит» ослабел? Или остальные команды повысили свой класс?»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в интервью «СЭ» подвел итоги первой части сезона РПЛ.
— «Локомотив» завершил год в тройке. Какой бы ты итог подвел для себя и команды?
— Неплохо, но можно лучше. Некоторые «свои» очки отдали. Если бы такого не произошло, то таблица выглядела бы совершенно иначе. Но что случилось, то случилось. Будем работать на сборах, чтобы в оставшейся части сезона показать себя лучше.
— Сейчас многие команды претендуют на первое место. Не кажется, что это случилось из-за того, что гегемон в лице «Зенита» стал слабее?
— А это точно «Зенит» ослабел? Или остальные команды повысили свой класс? Почему мы отталкиваемся от «Зенита», а не от других команд? Мне кажется, зрителям интересно следить за таким чемпионатом, в таблице высокая плотность. Весной, думаю, получится крутой отрезок.
— По твоим ощущениям, текущий «Локомотив» стал сильнее по сравнению с той командой, в которой ты дебютировал?
— На зимнюю паузу в прошлом году мы ушли на пятом месте, сейчас — на третьем. Значит, стали сильнее. Посмотрим, что будет весной.
«Локомотив» с 37 очками занимает третье место в таблице РПЛ. На второй строчке расположился «Зенит» (39), на первой — «Краснодар» (40).
Алексей Батраков признан лучшим футболистом России-2025 по итогам голосования «СЭ». Хавбек получил 243 балла, опередив на 90 баллов ставшего вторым полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
В 2025 году Батраков забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1