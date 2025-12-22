Батраков — о первой части сезона в РПЛ: «А это точно «Зенит» ослабел? Или остальные команды повысили свой класс?»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в интервью «СЭ» подвел итоги первой части сезона РПЛ.

— «Локомотив» завершил год в тройке. Какой бы ты итог подвел для себя и команды?

— Неплохо, но можно лучше. Некоторые «свои» очки отдали. Если бы такого не произошло, то таблица выглядела бы совершенно иначе. Но что случилось, то случилось. Будем работать на сборах, чтобы в оставшейся части сезона показать себя лучше.

— Сейчас многие команды претендуют на первое место. Не кажется, что это случилось из-за того, что гегемон в лице «Зенита» стал слабее?

— А это точно «Зенит» ослабел? Или остальные команды повысили свой класс? Почему мы отталкиваемся от «Зенита», а не от других команд? Мне кажется, зрителям интересно следить за таким чемпионатом, в таблице высокая плотность. Весной, думаю, получится крутой отрезок.

— По твоим ощущениям, текущий «Локомотив» стал сильнее по сравнению с той командой, в которой ты дебютировал?

— На зимнюю паузу в прошлом году мы ушли на пятом месте, сейчас — на третьем. Значит, стали сильнее. Посмотрим, что будет весной.

«Локомотив» с 37 очками занимает третье место в таблице РПЛ. На второй строчке расположился «Зенит» (39), на первой — «Краснодар» (40).

Алексей Батраков признан лучшим футболистом России-2025 по итогам голосования «СЭ». Хавбек получил 243 балла, опередив на 90 баллов ставшего вторым полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

В 2025 году Батраков забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.