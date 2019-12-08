Источник: у некоторых фанатов «Спартака» заблокированы абонементы

У некоторых фанатов «Спартака» были заблокированы сезонные абонементы, сообщает Twitter Ofnews, ссылаясь на слова фанатов красно-белых. В сообщении опубликован скрин переписки.

Фанаты Спартака сообщают — у нескольких кб заблокировали абики по запросу МВД pic.twitter.com/v9hjcV5JcD — Ofnews (@okolofnews) December 8, 2019

Ранее перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1) фанаты «Спартака» получили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Позднее после апелляции этот срок был сокращен до семи суток. Разводящий фанатской трибуны Валерий «Амиго» Бевз получил запрет на посещение стадиона на 1,5 года. При этом также указывается, что абонементы, возможно, были заблокированы не из-за событий в Петербурге.

Это не из-за недавних задержаний в Питере pic.twitter.com/12OgyODi7D — Ofnews (@okolofnews) December 8, 2019

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