РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Источник: у некоторых фанатов «Спартака» заблокированы абонементы

18:51
Теги:

У некоторых фанатов «Спартака» были заблокированы сезонные абонементы, сообщает Twitter Ofnews, ссылаясь на слова фанатов красно-белых. В сообщении опубликован скрин переписки.

Ранее перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1) фанаты «Спартака» получили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Позднее после апелляции этот срок был сокращен до семи суток. Разводящий фанатской трибуны Валерий «Амиго» Бевз получил запрет на посещение стадиона на 1,5 года. При этом также указывается, что абонементы, возможно, были заблокированы не из-за событий в Петербурге.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Результаты опроса

проголосовало: 6270
Все опросы
Как закончится матч 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов»?
Победой «Спартака»
38.2%
Нулевой ничьей
6.3%
Результативной ничьей
16.6%
Победой «Ростова»
38.9%
Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир