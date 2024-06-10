«РБ Спорт»: «Зенит» планирует продлить контракт с Ерохиным

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин может подписать новый контракт с командой, утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, окончательное решение будет принято на этой неделе. Новое соглашение с 34-летним футболистом может быть рассчитано до конца сезона-2024/25.

В минувшем сезоне Ерохин провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи. Он выступает за сине-бело-голубых с 2017 года.