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Источник: «Спартак» предлагает «Наполи» семь миллионов евро за Хюсая

19:39
Эльсеид Хюсай. Фото Reuters
Эльсеид Хюсай. Фото Reuters
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По данным сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» хочет приобрести защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая.

Источник указывает, что красно-белые предложили за игрока семь миллионов евро. Самому футболисту предлагается пятилетний контракт с зарплатой в три миллиона евро за сезон.

26-летний албанец в текущем сезоне провел два матча за «Наполи» и сделал один результативный пас. В прошлом сезоне он отыграл 24 матча, забил один мяч и сделал два ассиста. Контракт игрока истекает 30 июня 2021 года.

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