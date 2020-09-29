Источник: «Спартак» предлагает «Наполи» семь миллионов евро за Хюсая

По данным сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» хочет приобрести защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая.

Источник указывает, что красно-белые предложили за игрока семь миллионов евро. Самому футболисту предлагается пятилетний контракт с зарплатой в три миллиона евро за сезон.

26-летний албанец в текущем сезоне провел два матча за «Наполи» и сделал один результативный пас. В прошлом сезоне он отыграл 24 матча, забил один мяч и сделал два ассиста. Контракт игрока истекает 30 июня 2021 года.