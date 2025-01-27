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Сегодня, 20:12

Семшов — о Зимнем кубке РПЛ: «Лучший турнир для болельщиков»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Безусловно буду смотреть турнир. Хочется в паузу посмотреть на наши команды. Турнир с хорошими участниками, со всеми топами. Хотелось бы посмотреть на новичков и состояние команд. В данной ситуации это лучший турнир для болельщиков, которые могут посмотреть на свою команду даже вдали от родины. Такие турниры — хорошая идея. И клубам не нужно ломать голову и искать соперников», — сказал Семшов «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Игорь Семшов
РПЛ
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Источник: «Спартак» может оформить переход Илича на этой неделе

Зорин близок к аренде в «Ахмат»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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