Семшов — о Зимнем кубке РПЛ: «Лучший турнир для болельщиков»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Безусловно буду смотреть турнир. Хочется в паузу посмотреть на наши команды. Турнир с хорошими участниками, со всеми топами. Хотелось бы посмотреть на новичков и состояние команд. В данной ситуации это лучший турнир для болельщиков, которые могут посмотреть на свою команду даже вдали от родины. Такие турниры — хорошая идея. И клубам не нужно ломать голову и искать соперников», — сказал Семшов «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».