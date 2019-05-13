Источник: Семин хочет видеть в "Локомотиве" Еременко

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заинтересован в приобретении полузащитника "Ростова" Романа Еременко, сообщает в своем телеграм-канале Нобель Арустамян. 72-летний специалист уже сообщил руководству клуба, что хочет видеть в "Локо" финского футболиста.

Отмечается, что Еременко должен стать заменой португальца Мануэла Фернандеша, который с большой долей вероятности покинет клуб.

32-летний Роман Еременко начинал текущий сезон в составе "Спартака", однако после четырех проведенных матчей был продан в "Ростов" в зимнее трансферное окно. В команде Валерия Карпина он забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 9 встречах.

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