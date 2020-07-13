РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: Лапочкин прошел проверку на полиграфе, ставки с этим не связаны

13 июля 2020, 18:21
Теги:

Российский судья Сергей Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи, сообщил телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что арбитр может быть причастен к игре на тотализаторе.

— Расследование в отношении Лапочкина проводит РФС, его инициатор — председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц, — написал Арустамян. — Вопросы к Сергею возникли по итогам матча «Спартака» — «Локомотив»: тогда Доменико Тедеско возмущался судейством и конкретно назначенном пенальти за фол Умярова и неназначенном — в ворота «Локо».

Лапочкина подозревают в предвзятом судействе — но какие-то якобы совершенные им ставки в Латвии отношения к полиграфу не имеют.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир