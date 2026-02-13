Источник: ЦСКА предложил 12 миллионов евро за бразильского форварда Пульгу

ЦСКА сделал предложение «Баие» о переходе форварда Эрика Пульги, сообщает журналист Андре Эрнан.

Как отмечает источник, армейцы готовы были заплатить за игрока 10 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 2 миллиона евро — в виде бонусов. Однако бразильский клуб не стал начинать переговоры, посчитав предложение ЦСКА слишком низким.

Пульга выступает за «Баию» с января 2025 года. На счету 25-летнего футболиста 9 голов и 8 результативных передач в 55 матчах за команду во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2029 года.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 36 очками.