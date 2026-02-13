Ивлев не планирует выдвигать свою кандидатуру в исполком РФС

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев рассказал, что не планирует баллотироваться в исполком РФС.

— С февраля 2021 года человек, занимавший должность председателя совета директоров «Динамо», неизменно входил в исполком РФС. Так было сначала с Юрием Соловьевым, потом с Дмитрием Гафиным. Вы планируете продолжить эту традицию?

— Не планирую выдвигать свою кандидатуру на эту позицию. Другие кандидаты от «Динамо»? Давайте пока оставим это за рамками нашей беседы.

— В декабре 2020 года вы довольно тихо покинули пост председателя наблюдательного совета РУСАДА. С чем это было связано?

— Есть регуляторные вещи, связанные с периодичностью работы на этом посту. Я проработал на нем четыре года. Поэтому были перевыборы, и в состав вошли новые люди. Мы налаживали работу РУСАДА, взаимодействовали с WADA. Многое было сделано, но четыре года — достаточный срок, чтобы передать пост другому человеку.