Источник: бывший полузащитник "Милана" может перейти в "Локомотив" или "Зенит"

Бывший полузащитник "Милана" Хосе Маури, ставший свободным агентом в связи с окончанием контракта, может продолжить карьеру в России, информирует Calciomercato.com. 23-летним итальянцем аргентинского происхождения интересуются "Локомотив" и "Зенит".

Кроме того, за игроком следят "Галатасарай", "Фенербахче", "Бешикташ", "Крус Асуль" и клубы Аргентины.

Маури выстпал за "Милан" с 2015 году. Всего он провел 21 матч. В сезоне-2016/17 выступал на правах аренды за "Эмполи", где провел 15 матчей.