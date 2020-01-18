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Исламхан провел первую тренировку с «Зенитом»

11:37
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Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан провел первую тренировку с «Зенитом», информирует пресс-служба петербургского клуба. Накануне игрок прибыл в команду на просмотр.

В минувшем сезоне 26-летний казахстанец провел 22 матча в чемпионате Казахстана, в которых забил 7 голов. Также он сыграл 8 встреч за национальную сборную в квалификации Евро-2020, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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