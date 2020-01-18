Исламхан провел первую тренировку с «Зенитом»
11:37
Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан провел первую тренировку с «Зенитом», информирует пресс-служба петербургского клуба. Накануне игрок прибыл в команду на просмотр.
В минувшем сезоне 26-летний казахстанец провел 22 матча в чемпионате Казахстана, в которых забил 7 голов. Также он сыграл 8 встреч за национальную сборную в квалификации Евро-2020, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с «Зенитом». pic.twitter.com/Zlnl5Kg6b7— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 18, 2020
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