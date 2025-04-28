Илья Садыгов: «Может, болельщиков и мало, но им небезразлична команда»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, для кого существует подмосковный клуб.

«Я думаю, что есть болельщики, которым небезразличен наш клуб. Может, их и мало, но им небезразлична команда. Ребятам, которые выходят на поле, — тоже. Как и всем, кто работает в клубе. Да, нас мало, к сожалению, но как минимум нам не все равно», — сказал Садыгов «СЭ».

После 26 туров «Химки» занимают 12-е место с 24 очками.