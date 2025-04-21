Илья Помазун установил уникальное достижение после дебютного матча за «Спартак»

Голкипер «Спартака» Илья Помазун установил уникальное достижение в дебютном матче за команду в РПЛ, сообщает пресс-служба клуба.

19 апреля «Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Акроном» (3:2). 28-летний голкипер дебютировал за команду после перехода из ЦСКА в зимнее трансферное окно.

Илья и его отец Александр Помазун стали первым вратарским дуэтом отца и сына, сыгравшими за одну команду в чемпионатах России. Отец нынешнего голкипера красно-белых выступал за «Спартак» с 1993 по 1994 год.

В истории «Спартака» ранее было пять пар отцов и сыновей, проведших хотя бы по одному матчу за клуб: Николай и Виталий Морозовы, Берадор и Азамат Абдураимовы, Александр и Дмитрий Смирновы, Алексей и Роман Еременко, а также Алексей и Павел Мелешины.