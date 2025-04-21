Илья Помазун установил уникальное достижение после дебютного матча за «Спартак»
Голкипер «Спартака» Илья Помазун установил уникальное достижение в дебютном матче за команду в РПЛ, сообщает пресс-служба клуба.
19 апреля «Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Акроном» (3:2). 28-летний голкипер дебютировал за команду после перехода из ЦСКА в зимнее трансферное окно.
Илья и его отец Александр Помазун стали первым вратарским дуэтом отца и сына, сыгравшими за одну команду в чемпионатах России. Отец нынешнего голкипера красно-белых выступал за «Спартак» с 1993 по 1994 год.
В истории «Спартака» ранее было пять пар отцов и сыновей, проведших хотя бы по одному матчу за клуб: Николай и Виталий Морозовы, Берадор и Азамат Абдураимовы, Александр и Дмитрий Смирновы, Алексей и Роман Еременко, а также Алексей и Павел Мелешины.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6