Илья Ковальчук назвал Титова своим любимым футболистом

Хоккеист Илья Ковальчук в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.

«Самым любимым футболистом для меня является Егор Титов», — сказал Ковальчук «СЭ».

Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год. Полузащитник также играл за «Химки», «Астану» и «Арсенал» Тула.