05:17 14 августа | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Возможно, успеем оформить трансфер нападающего до матча со "Спартаком"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" отметил, что железнодорожников ждет пополнение. По его словам, новый нападающий может появиться в команде еще до матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака", который состоится 19 августа.

– Как оцените работу тренерского штаба "Локомотива"?

– Мы остаемся в лидирующей группе и должны двигаться дальше, готовиться к дерби со "Спартаком". Есть все шансы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Как я понимаю, Фарфан уже будет готов сыграть...

– Или новый нападающий?

– Возможно, успеем оформить трансфер. Обещать этого нельзя, но мы сделаем все от нас зависящее, будем стараться.

– Речь идет об иностранном форварде?

– Деталей раскрывать не могу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Ильи Геркуса

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Platinum1991

Сёмин, как-то посетовал после одного из поражений от Спартака и сказал, что мы ПРОИГРАЛИ матч потому что у нас нет игроков уровня Веллитона. Я хорошо запомнил эти его слова Палыча. Палыч бери Веллитона и будешь ГРОМИТЬ Спартак и прочих "шведов"!!! Дзюба не котируется для Локомотива! Он задаром не нужен Локомотиву! Пусть в Зените валяет ДУРАКА, а в Локомотиве надо ЗАБИВАТЬ! В Локомотив надо брать Веллитона! Он ПОЛУЧШЕ играет Жонатаса!!! Он по стилю игры похож на Ари! А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы и лучше чем у Ари и Жонатаса ! 30 лет это не помеха для игры! Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе! Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона! Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать! Веллитон сможет принести Локомотиву пользу! Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других! Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ. Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили! Он реально поможет усилить атаку Локомотиву! Возьмите на год с последующим продлением! Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю! Будет результат - будут и полные трибуны стадиона "РЖД-Арена"! Будем только РАДЫ и за Палыча и за Локомотив! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

09:57 14 августа

баламошка

sars882 милл и баламошка а давайте на спор зарубитесь)) скажем на 5рэ))////////////////А давай ты ребёнка родишь Миллу своему?)

07:44 14 августа

sars882

милл и баламошка а давайте на спор зарубитесь)) скажем на 5рэ))

07:42 14 августа

Millwall82

какое чемпионство? Ты в турнирную таблицу, днарь смотрел? Смотрите не вылетите в этом сезоне)))))Что бы не играть дерби всия ФНЛ с Торпедо) в окружении аж 5 тысяч зрителей)))

07:31 14 августа

Millwall82

вошка, как там на дне? Максим Горький наверное о Спартаке писал и его болелах в своем бессмертном произведении.

07:07 14 августа