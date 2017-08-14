Илья Геркус: "Возможно, успеем оформить трансфер нападающего до матча со "Спартаком"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" отметил, что железнодорожников ждет пополнение. По его словам, новый нападающий может появиться в команде еще до матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака", который состоится 19 августа.
– Как оцените работу тренерского штаба "Локомотива"?
– Мы остаемся в лидирующей группе и должны двигаться дальше, готовиться к дерби со "Спартаком". Есть все шансы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Как я понимаю, Фарфан уже будет готов сыграть...
– Или новый нападающий?
– Возможно, успеем оформить трансфер. Обещать этого нельзя, но мы сделаем все от нас зависящее, будем стараться.
– Речь идет об иностранном форварде?
– Деталей раскрывать не могу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Platinum1991
Сёмин, как-то посетовал после одного из поражений от Спартака и сказал, что мы ПРОИГРАЛИ матч потому что у нас нет игроков уровня Веллитона. Я хорошо запомнил эти его слова Палыча. Палыч бери Веллитона и будешь ГРОМИТЬ Спартак и прочих "шведов"!!! Дзюба не котируется для Локомотива! Он задаром не нужен Локомотиву! Пусть в Зените валяет ДУРАКА, а в Локомотиве надо ЗАБИВАТЬ! В Локомотив надо брать Веллитона! Он ПОЛУЧШЕ играет Жонатаса!!! Он по стилю игры похож на Ари! А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы и лучше чем у Ари и Жонатаса ! 30 лет это не помеха для игры! Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе! Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона! Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать! Веллитон сможет принести Локомотиву пользу! Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других! Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ. Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили! Он реально поможет усилить атаку Локомотиву! Возьмите на год с последующим продлением! Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю! Будет результат - будут и полные трибуны стадиона "РЖД-Арена"! Будем только РАДЫ и за Палыча и за Локомотив! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!
09:57 14 августа
баламошка
sars882 милл и баламошка а давайте на спор зарубитесь)) скажем на 5рэ))////////////////А давай ты ребёнка родишь Миллу своему?)
07:44 14 августа
sars882
милл и баламошка а давайте на спор зарубитесь)) скажем на 5рэ))
07:42 14 августа
Millwall82
какое чемпионство? Ты в турнирную таблицу, днарь смотрел? Смотрите не вылетите в этом сезоне)))))Что бы не играть дерби всия ФНЛ с Торпедо) в окружении аж 5 тысяч зрителей)))
07:31 14 августа
Millwall82
вошка, как там на дне? Максим Горький наверное о Спартаке писал и его болелах в своем бессмертном произведении.
07:07 14 августа