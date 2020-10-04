Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Химками» (2:1) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи. Он отметил, что игра получиласб непростой, но было важно победить.

— Хочу поздравить команду с новой победой. За последние четыре игры у нас 10 очков. Игра с «Химками» не была легкой, но самое важное сегодня — победа. Будет перерыв на матчи сборных, во время которого станем готовиться к дальнейшим матчам в РПЛ и Лиге чемпионов. (Константин Алексеев)