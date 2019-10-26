Игорь Шалимов: «Потеряли очень важные два очка»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов после матча 14-го тура чемпионата России против «Арсенала» (1:1) подвел итоги встречи.

— Мы забили первыми и повели в счете, получили тем самым большое преимущество, — цитирует Шалимова сайт «Ахмата». — Играя с соперниками из середины турнирной таблицы, повести в счете — это серьезное преимущество. Мы позиционно оборонялись, быстро выходили в атаки, по возможности придерживали мяч. Первый опасный момент в игре создал «Арсенал», там нападающий не попал по мячу. Нам повезло.

В перерыве поговорили, сказали, что нужно контролировать мяч. Мы над этим много работаем. Этот компонент нужно улучшить. Сейчас мы стали контролировать мяч намного увереннее.

Обидно, что пропустили мяч, когда не нужно было отдавать передачу к угловому флажку, а надо было просто подержать мяч. Когда ты ведешь — ты уверенно играешь в позиционной обороне. Надо уверенно играть, когда мяч у тебя. Когда отбираешь — не терять сразу мяч, а брать его под контроль, держать его, и заставлять соперника отбирать. Чтобы отобрать мяч — надо тратить много сил. Несколько моментов у нас не получилось, неправильно сыграли. В целом, мы довольны ребятами, сыграли лучше, чем в матче с «Локомотивом», хотя соперники разные. Было видно, что даже оставшись вдесятером, команда хочет выиграть. Мы могли забить и вдесятером, и вырвать победу. В целом, по тому, как развивалась игра — мы потеряли очень важные два очка.

— Почему заменили Исмаэля на Гащенкова, а не нападающего?

— Бразилец попросил замену, выпустили Гащенкова, по позиции.

— У «Ахмата» в последнее время стали забивать защитники. Как исправить ситуацию с реализацией игроков атаки?

— Мы тренируемся, мы должны создавать моменты. Не хватало последней передачи. Нам надо провести игру, в которой мы забьем 1-2 гола, так бывает, что после этого прорывает. Нужно иметь терпение и работать, другого варианта нет.