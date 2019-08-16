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Игорь Лещук: «Любого соперника можно обыгрывать, «Динамо» это точно по силам»

16 августа 2019, 03:24

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук заявил, что его команде по силам обыграть «Локомотива» в 6-м туре чемпионата России. По его словам, главное — не совершать ошибки и реализовывать моменты.

— Неважно, против кого мы играем — всегда рассчитываем только на победу, — цитируют «Известия» Лещука. — Любого соперника можно обыгрывать, нам это точно по силам. Главное, не делать глупых ошибок и реализовывать свои моменты.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи




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