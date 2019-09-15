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Игорь Ледяхов: «Урал» мог забить еще парочку «Спартаку», но выручил Максименко"

04:55
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Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» о поражении красно-белых в домашнем матче 9-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2) отметил, что у хозяев опять были огрехи в обороне.

— Что произошло со «Спартаком» во втором тайме?

— Да мне и первый в исполнении хозяев не понравился.

— Вот как?

— Да. Очень низкие скорости... А после перерыва «Урал» перестроился, начал агрессивно действовать. Плюс никуда не делись огрехи красно-белых в обороне. Они присутствуют буквально в каждой игре. Отсюда и счет на табло. А ведь гости могли забить еще парочку, но выручил Максименко. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Ледяхова

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