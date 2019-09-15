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Игорь Ледяхов: «У «Спартака» нет центрального нападающего. Это надо признать»

06:00
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Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» о поражении красно-белых в домашнем матче 9-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2) отметил, что московской команде не хватает центрального нападающего.

— Проблема центрального нападающего с уходом Зе Луиша по-прежнему более чем актуальна?

— Да, конечно. Ларссон и Понсе — не наконечники. Они любят повозиться с мячом. Но нужен другой тип форварда. Пока в этом составе я такого игрока не вижу...

— Против «Зенита» Кононов отправлял на острие Шюррле.

— Ложная «девятка». Но опять же где настоящий центральный нападающий? Его нет! Это надо признать. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Ледяхова

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