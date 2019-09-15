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Игорь Ледяхов: «Ничего выдающегося в действиях Крала я не заметил»

07:00
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Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» о поражении красно-белых в домашнем матче 9-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2) отметил, что пока рано делать выводы по игре новичка Алекса Крала?.

— Что скажете о последней покупке — Крале? Не многовато ли ошибался?

— По нему у меня вообще мнения не сложилось.

— Почему?

— А я чеха вообще почти на поле не видел. Ну и вспомните первый гол «Урала»: обрез в центре поля. Возможно, по первой игре нельзя делать глобальных выводов. Но пока ничего выдающегося в действиях Крала я не заметил. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Ледяхова

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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