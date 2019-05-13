Игорь Корнеев: "Зенит" взял верх за счет своих качеств и опыта"

Бывший полузащитник ЦСКА и экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев - о матче 28-го тура чемпионата России "Зенит" - ЦСКА (3:1).

– "Зенит" взял верх за счет своих качеств и опыта. Я бы выделил в составе хозяев по этой игре четырех человек. Это Иванович, Ракицкий, Барриос, - сказал Корнеев. - Ну и, конечно, Дзюба. Артему удавалось цепляться за мячи в сложных моментах. Он отдал три голевых передачи. Поздравляю его с хет-триком! (Виталий Айрапетов).

Полностью интервью Игоря Корнеева - здесь.