01:00 | Футбол — РПЛ

Игорь Корнеев: "Зенит" взял верх за счет своих качеств и опыта"

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Бывший полузащитник ЦСКА и экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев - о матче 28-го тура чемпионата России "Зенит" - ЦСКА (3:1).

– "Зенит" взял верх за счет своих качеств и опыта. Я бы выделил в составе хозяев по этой игре четырех человек. Это Иванович, Ракицкий, Барриос, - сказал Корнеев. - Ну и, конечно, Дзюба. Артему удавалось цепляться за мячи в сложных моментах. Он отдал три голевых передачи. Поздравляю его с хет-триком! (Виталий Айрапетов).

Полностью интервью Игоря Корнеева - здесь.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/zenit-cska-3-1-12-maya-2019-intervyu-s-igorem-korneevym-1544193/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
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