Игорь Корнеев оценил выступление ЦСКА в нынешнем сезоне

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев рассказал, как он оценивает выступление команды в нынешнем сезоне. Ранее московские армейцы уступили "Зениту" (1:3) в 28-м туре чемпионата России.

– ЦСКА вряд ли попадет в Лигу чемпионов. А еще рискует остаться и без Лиги Европы. Как тогда оценить этот сезон армейцев?

– Это точно не катастрофа. У ЦСКА остаются неплохие шансы на Лигу Европы. В ЛЧ пробиться уже сложно… И если армейцы окажутся в ЛЕ, этот сезон можно будет признать для них очень успешным. Не забывайте, как кардинально поменялся состав! В целом, ЦСКА хорошо выглядел на протяжении чемпионата. Но чудес не бывает. Конечно, тренеры и ребята старались. Однако в ряде игр не хватило опыта и баланса… Поэтому армейцы некоторые встречи "отдали", разбазарили очки. Не хватило где-то костяка. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Игоря Корнеева - здесь.