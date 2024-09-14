Корнеев о Лусиано: «Сильный форвард и киллер в одном лице. Супертрансфер»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру новичка питерцев — аргентинского нападающего Лусиано Гонду.

— Лусиано действительно производит на вас впечатление киллера? Реально сильный форвард?

— Лусиано реально сильный форвард и киллер в одном лице. Он сканирует ситуацию на поле и прекрасно знает, что ему делать без мяча. С исполнением тоже все четко и без лишних движений. Суперприобретение!