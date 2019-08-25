Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Оренбурга» отметил силу соперника. По его словам, это очень боевая команда.

— Мне нравилась и нравится «Оренбург». Сколько я игр его посмотрел. Бойцы на поле. Они находятся не на своем месте, — отметил Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Довольны работой атакующих игроков?

— Тренер никогда не может быть доволен, есть свои нюансы, есть проблемы. В каждого тренера есть свои проблемы. Стараемся каждый день на тренировках наигрывать связи, чтобы ребята понимали друг друга с полуслова. Это не месяц и не два — много работы еще предстоит.