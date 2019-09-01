Игорь Черевченко: «На меня положение в турнирной таблице не влияет никак»
16:24
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что не обращает внимание на турнирную таблицу.
— На меня положение в турнирной таблице не влияет никак, — отметил Черевченко в эфире телеканала «Матч премьер». — Мы старались футболистов оградить от этого. Конечно, все равно следят. Но мы постарались сделать все, чтобы футболисты не обращали внимание.
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи