Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:1). Он отметил, что доволен игрой своих футболистов.

– Стоит ли вас поздравлять? - вопрос Черевченко во флеш-интервью в эфире канала "Матч Премьер"

– Ничья на выезде – неплохой результат, тем более на выезде в Оренбурге – все понимают, знают, как тяжело играть. Тут и поддержка болельщиков. Поэтому нормальный результат.

– Насколько счет отражает то, что происходило на поле?

– В большинстве случаев, что на табло, то и по игре.

– Чем вы довольны?

– Я? Доволен своими футболистами, что играли до конца. Было много борьбы, а они терпели, ждали. Единственное, жаль, что футбол без ошибок не бывает. Ошибка привела к голу в наши ворота.

– Будете ли следить за игрой или за результатом игры "Спартак" – "Рубин"?

– В Москву прилетим, посмотрим, как сыграли.

– На данный момент вы на 5-м месте...

– Хорошо, если так останется.

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