Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:1). Он отметил, что доволен игрой своих футболистов.
– Стоит ли вас поздравлять? - вопрос Черевченко во флеш-интервью в эфире канала "Матч Премьер"
– Ничья на выезде – неплохой результат, тем более на выезде в Оренбурге – все понимают, знают, как тяжело играть. Тут и поддержка болельщиков. Поэтому нормальный результат.
– Насколько счет отражает то, что происходило на поле?
– В большинстве случаев, что на табло, то и по игре.
– Чем вы довольны?
– Я? Доволен своими футболистами, что играли до конца. Было много борьбы, а они терпели, ждали. Единственное, жаль, что футбол без ошибок не бывает. Ошибка привела к голу в наши ворота.
– Будете ли следить за игрой или за результатом игры "Спартак" – "Рубин"?
– В Москву прилетим, посмотрим, как сыграли.
– На данный момент вы на 5-м месте...
– Хорошо, если так останется.
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