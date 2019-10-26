Игорь Черевченко: «Мне не понравилось, как действовали фланги «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после матча 14-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:1) подвел итоги встречи.

— По началу игры мы выглядели лучше. Гол со стандарта сломал нам план игры. Но ничего страшного, это футбол, — цитирует Черевченко сайт «Ахмата». — В первом тайме у обеих команд были медленные скорости. Команды просыпались, присматривались друг к другу, возможно была взаимная боязнь. Положение в турнирной таблице обеих команд не самое лучшее. Спустя 15 минут после начала второго тайма обе команды взвинтили скорости, и футбол был уже для болельщиков. Гол могли забить и мы, и хозяева, но мяч не шел в ворота.

— Чего не хватило «Арсеналу» для победы?

— Мне не понравилось, как действовали наши фланги. Нападающий не забил гол, в такой ситуации надо уметь это сделать. Наша атака создала мало атак возле чужих ворот.

— Как оцените дебют вратаря?

— Здорово сыграл, выручил команду. Это то, что и должен делать вратарь, по большому счету. Он должен выручать.