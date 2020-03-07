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Игорь Черевченко: «Футбол без ошибок не бывает»

16:05

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга» отметил, что команда допустила ошибки и нужно продолжать работать.

— Ненужная ошибка, я и не понял, что там случилось, — отметил Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — От чужой половины мяч дошел до вратаря. Грубая ошибка. Но футбол без ошибок не бывает. В первом тайме был контроль у нас. Пока хорошо не научились вскрывать такую насыщенную оборону, когда команда садится в штрафной. Есть над чем работать.

— Когда стало ясно, что очков не будет?

— После второго гола. Плюс у нас на одного игрока меньше было.

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