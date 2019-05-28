Игнатьев считает, что "Локомотив" превосходно выступил в прошлом сезоне

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев - о выступлении "Локомотива" в прошлом сезоне. "Локо" занял второе место в чемпионате России и выиграл Кубок страны.

— Считаю, что "Локомотив" показал превосходный результат в этом сезоне, — сказал "Известиям" экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — После чемпионства в прошлом году "железнодорожники" взяли не только серебро РПЛ, но и Кубок страны. В команде отлично выстроена работа всех структур, и это позволяет сохранять коллективу стабильность. Такое присуще только поистине большим клубам. Надо отдать должное руководству, тренерам и игрокам "Локо" за нынешний сезон.

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