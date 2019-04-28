Силвестр Игбун оформил дубль в матче с "Уралом" (4:1) и вышел на второе место среди нигерийских бомбардиров в чемпионатах России. Форвард "Уфы", забивший 23 мяча, обогнал Эммануэла Эменике и Питера Одемвингие и уступает только экс-армейцу Ахмеду Мусе, на счету которого 48 голов. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие нигерийские бомбардиры в чемпионатах России