Силвестр Игбун оформил дубль в матче с "Уралом" (4:1) и вышел на второе место среди нигерийских бомбардиров в чемпионатах России. Форвард "Уфы", забивший 23 мяча, обогнал Эммануэла Эменике и Питера Одемвингие и уступает только экс-армейцу Ахмеду Мусе, на счету которого 48 голов. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие нигерийские бомбардиры в чемпионатах России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Ахмед Муса
|
ЦСКА
|
135
|
48
|
Силвестр Игбун
|
Уфа
|
98
|
23
|
Эммануэл Эменике
|
Спартак
|
42
|
21
|
Питер Одемвингие
|
Локомотив
|
75
|
21
|
Джеймс Обиора
|
Локомотив
|
63
|
20
|
Кехинде Фатаи
|
Уфа
|
41
|
6
|
Аарон Оланаре
|
ЦСКА, Амкар
|
29
|
5
|
Лаки Изибор
|
Динамо
|
51
|
5