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«Химки» — «Зенит»: Малком, Азмун и Дзюба не попали в заявку

12:52
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В матче 13-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» на своем поле примут «Зенит». Стали известны стартовые составы команд.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Данилкин, Филин, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Дядюн, Долгов, Алиев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Кузяев, Ерохин, Сутормин, Мостовой.

Запасные: Лунев, Васютин, Чистяков, Круговой, Прохин, Барриос, Шамкин.

Химки — Зенит

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