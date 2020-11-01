«Химки» — «Зенит»: Малком, Азмун и Дзюба не попали в заявку
В матче 13-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» на своем поле примут «Зенит». Стали известны стартовые составы команд.
«Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Данилкин, Филин, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Дядюн, Долгов, Алиев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Кузяев, Ерохин, Сутормин, Мостовой.
Запасные: Лунев, Васютин, Чистяков, Круговой, Прохин, Барриос, Шамкин.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.