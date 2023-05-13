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Гуренко назвал лучшего легионера РПЛ в сезоне-2022/23

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, кого считает лучшим иностранным футболистом РПЛ в сезоне-2022/23.

«Как по мне, то лучшим игроком в этом сезоне стал Клаудиньо из «Зенита». Он делал большой объем работы за команду и именно его действия принесли пользу команде в нынешнем сезоне», — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 28 матчей в составе петербургского клуба, отметился 5 голами и 12 результативными передачами.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10867298-gurenko-nazval-luchshego-legionera-v-nyneshnem-sezone-rpl.html
Клаудиньо
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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