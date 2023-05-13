Гуренко назвал лучшего легионера РПЛ в сезоне-2022/23

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, кого считает лучшим иностранным футболистом РПЛ в сезоне-2022/23.

«Как по мне, то лучшим игроком в этом сезоне стал Клаудиньо из «Зенита». Он делал большой объем работы за команду и именно его действия принесли пользу команде в нынешнем сезоне», — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 28 матчей в составе петербургского клуба, отметился 5 голами и 12 результативными передачами.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.