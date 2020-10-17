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«Химки» — «Спартак»: Мирзов открыл счет в матче

20:03
17 октября. Химки. «Химки» — «Спартак». Резиуан Мирзов получает желтую карточку. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
17 октября. Химки. «Химки» — «Спартак». Резиуан Мирзов получает желтую карточку. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отличился в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». 27-летний российский футболист открыл счет в игре — 1:0.

Отметим, что Мирзов выступает за «Химки» на правах аренды. Права на него принадлежат красно-белым.

Химки — Спартак

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