«Химки» — «Спартак»: Мирзов открыл счет в матче
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отличился в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». 27-летний российский футболист открыл счет в игре — 1:0.
Отметим, что Мирзов выступает за «Химки» на правах аренды. Права на него принадлежат красно-белым.
Дебютный гол Резиуана Мирзова за «Химки»— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 17, 2020
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.