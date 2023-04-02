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Сегодня, 21:42

«Химки» не будут обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал «СЭ» о том, что клуб не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:6).

«Будем ли обращаться в ЭСК по поводу судейства? Это не добавит «Химкам» очков в турнирной таблице», — сказал Оленев «СЭ».

На 14-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар» арбитр Павел Шадыханов ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к Эдуарду Сперцяну.

ФК Химки
Николай Оленев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 2
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 2 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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