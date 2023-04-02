«Химки» не будут обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал «СЭ» о том, что клуб не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:6).

«Будем ли обращаться в ЭСК по поводу судейства? Это не добавит «Химкам» очков в турнирной таблице», — сказал Оленев «СЭ».

На 14-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар» арбитр Павел Шадыханов ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к Эдуарду Сперцяну.