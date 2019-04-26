Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перед матчем 26-го тура чемпионата России против "Краснодара"​ отметил, что будет непросто. Красно-синие рассчитывают на победу.

– "Краснодар" – очень хорошая команда, – цитируют "Известия" Магнуссона. – Мы знаем, что будет непросто. Но, честно говоря, хотим поехать туда и выиграть. Для нас было исключительно важно обыграть "Анжи" в прошлом туре, теперь нужно добиваться результата и в грядущей встрече.

"Краснодар" – ЦСКА: чемпионат России, премьер-лига, 26-й тур, 28 апреля 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)