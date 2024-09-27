Черевченко считает, что «Локомотив» и «Спартак» будут играть на победу

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о матче железнодорожников против «Спартака» в 10-м туре РПЛ.

«Кто будет лучше подготовлен к этой игре, тот и фаворит. Думаю, что ничья ни одну команду не устроит. «Локомотив» и «Спартак» будут играть на победу, чтобы не опуститься ниже», — цитирует тренера «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 28 сентября и начнется в 16.30 мск.