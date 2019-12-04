Гурам Аджоев: «Задача «Арсенала»: выигрывать в каждом матче»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев после матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0) отметил, что цель команды — побеждать в каждой встрече. Туляки планируют попасть в десятку.

— Иногда в футболе выигрываешь, а иногда нет, — цитируют «Известия» Аджоева. — Когда ЦСКА побеждал, их все хвалили, а как только чуть-чуть что-то пошло не так, сразу начали критиковать. В футболе всегда так. Если говорить о нас, то наша задача: выигрывать в каждом матче. Мы планировали попасть в десятку, а там — как получится.

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